“Un deputato Pd a cena mi ha detto che voleva votare Marini”: il retroscena di Foti. Parte la caccia al dem (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Avrei votato Marini”. C’è un deputato del Pd che avrebbe fatto una confidenza a Tommaso Foti. Retroscena gustoso sulla Consulta raccontato dalla viva voce del capogruppo di FdI alla Camera. “Mentre ero a cena in un ristorante, un deputato del Pd si è avvicinato al mio tavolo per dirmi che gli dispiaceva non aver potuto votare perché avrebbe voluto votare Francesco Saverio Marini. Anche nel Pd c’è gente che ragiona“. E ora è caccia grossa a chi potrebbe essere quel dem che così candidamente ha confessato qual che sarebbe stata la sua decisione di voto sul candidato indicato da FdI. Il “giallo” rivelato da Tommaso Foti è gustoso e imbarazzante per Elly Schlein. Siamo su Rai Radio1. Ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo di Fdi alla Camera ha raccontato quanto capitatogli a seguito della giornata di martedì. Il “giallo” della Consulta. Secoloditalia.it - “Un deputato Pd a cena mi ha detto che voleva votare Marini”: il retroscena di Foti. Parte la caccia al dem Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Avrei votato”. C’è undel Pd che avrebbe fatto una confidenza a Tommaso. Retrosgustoso sulla Consulta raccontato dalla viva voce del capogruppo di FdI alla Camera. “Mentre ero ain un ristorante, undel Pd si è avvicinato al mio tavolo per dirmi che gli dispiaceva non aver potutoperché avrebbe volutoFrancesco Saverio. Anche nel Pd c’è gente che ragiona“. E ora ègrossa a chi potrebbe essere quel dem che così candidamente ha confessato qual che sarebbe stata la sua decisione di voto sul candidato indicato da FdI. Il “giallo” rivelato da Tommasoè gustoso e imbarazzante per Elly Schlein. Siamo su Rai Radio1. Ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo di Fdi alla Camera ha raccontato quanto capitatogli a seguito della giornata di martedì. Il “giallo” della Consulta.

