Trenta biglietti d'oro nascosti nelle tavolette: a Torino c'è una fabbrica di cioccolato come quella di Willy Wonka

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tutti, almeno una volta, abbiamo sognato di fare un giro alladidicreata da Roald Dahl e resa celebre dall’interpretazione di Gene Wilder (che ancora oggi resta la migliore delle tre) sul grande schermo. Così, la torinese Ziccat ha pensato di realizzare il desiderio di grandi e piccini lanciando la stessa iniziativa del racconto: ha nascosto dei bigilietti d’orodi, che permetteranno ai fortunati vincitori di prendere parte a un tour in azienda. Il biglietto d'oro per vincere il tour inDal 15 ottobre al 29 novembre, in tutti i punti vendita Ziccat disi troverannospeciali, che garantiranno anche una degustazione dei prodotti a marchio e un omaggio goloso pensato per l’occasione.