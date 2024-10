Segre traina Rondine sul set. Festa di Roma, film su Liliana. La Cittadella tra i protagonisti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È lei, la stessa donna che nella ormai storica giornata di Rondine davanti all’intero governo si identificava con una "farfalla gialla", il volo sopra il filo spinato, segno di una libertà più forte del campo di sterminio. È lei stavolta con le mani aperte, il sorriso disteso, sulla riva del mare. Lei, Liliana Segre. Il manifesto del film che ricostruisce la sua vita e insieme entra tra le pieghe della sua storia già campeggia, insieme al trailer, che la vede protagonista. Un docufilm e nello scenario più prestigioso: la Festa del Cinema di Roma. Liliana sarà lì e lì ci sarà una buona rappresentanza di Rondine, guidata dal presidente Franco Vaccari: domenica 20 ottobre, alle 16.30. Nella Sala Petrassi, la stessa sala della cerimonia di premiazione: è guidata ogni anno da Geppi Cucciari e lei sarà anche nel film, tra mille volti noti. E Rondine. Lanazione.it - Segre traina Rondine sul set. Festa di Roma, film su Liliana. La Cittadella tra i protagonisti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È lei, la stessa donna che nella ormai storica giornata didavanti all’intero governo si identificava con una "farfalla gialla", il volo sopra il filo spinato, segno di una libertà più forte del campo di sterminio. È lei stavolta con le mani aperte, il sorriso disteso, sulla riva del mare. Lei,. Il manifesto delche ricostruisce la sua vita e insieme entra tra le pieghe della sua storia già campeggia, insieme al trailer, che la vede protagonista. Un docue nello scenario più prestigioso: ladel Cinema disarà lì e lì ci sarà una buona rappresentanza di, guidata dal presidente Franco Vaccari: domenica 20 ottobre, alle 16.30. Nella Sala Petrassi, la stessa sala della cerimonia di premiazione: è guidata ogni anno da Geppi Cucciari e lei sarà anche nel, tra mille volti noti. E

