Quanto costa il Pulcinella di Gaetano Pesce in piazza Municipio: 200 mila euro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quanto è costato il Pulcinella di Gaetano Pesce in piazza Municipio: 157mila euro per l'allestimento e 36mila euro di guardiania.

Napoli - la statua di Pulcinella a forma di pene travolge il sindaco Manfredi. FdI : “Buttati 157mila euro” - Un Pulcinella, si sa, a Napoli non si rifiuta mai, figuriamoci poi un Pulcinella gigante. E non c’entra nulla il titolo dell’opera, “Tu si ‘na cosa grande“, con allusioni di carattere sessuale o machismi da caserma: l’ultima opera del maestro designer Gaetano Pesce, scomparso a New York il 4 aprile scorso, al quale l’archistar stava lavorando nell’ambito dell’iniziativa “Napoli contemporanea” ... (Secoloditalia.it)