Lanterns | Aaron Pierre ottiene il ruolo di John Stewart nella serie

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) HBO ha sceltocome interprete disua, progetto realizzato in collaborazione con DC Studios., la nuovasulle Lanterne Verdi prodotta per HBO, ha trovato il suo secondo protagonista:avrà infatti ildi. In precedenza è stato svelato che Kyle Chandler è impegnato nelle trattative per ildi Hal Jordan. I primi dettagli suLaè da tempo in fase di sviluppo e vede impegnato un team composto da Chris Mundy, Damon Lindelof e dall'autore di fumetti Tom King., secondo le indiscrezioni di Variety, avrebbe battuto la concorrenza di colleghi come Stephan James e Damson Idris per diventare protagonista di. Lo show