Il nuovo film di Christopher Nolan riceve un importante aggiornamento e si riunisce con una star di Oppenheimer

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo aver vinto diversi Oscar e battuto innumerevoli record con, sono stati rivelati i primi dettagli sul prossimodi. Martedì è stato reso noto chetornerà al distributore di, la Universal Pictures, per il suo prossimo, che uscirà nelle sale e sugli schermi IMAX il 17 luglio 2026. Matt Damon, che in precedenza era apparso innel ruolo del generale Leslie Groves, sarebbe in trattative per interpretare il protagonista del, attualmente senza titolo. Non si conoscono ancora i dettagli della trama deldi, che dovrebbe scrivere e produrre a livello esecutivo insieme alla moglie Emma Thomas. La produzione del progetto dovrebbe iniziare all’inizio del 2025.