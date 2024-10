Tuttivip.it - “E ora come la mettiamo?”. Stefano De Martino e la famosa della tv, notizia definitiva: “Insieme”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) I nomi diDee Alessia Marcuzzi tornano a fare rumore nel mondo del gossip. Il settimanale Diva e Donna ha riacceso i riflettori su di loro, dedicando la copertina a un presunto flirt tra i due. Già in passato, la loro relazione era stata al centro di voci che avrebbero addirittura contribuito alla fine del matrimonio dicon Belen Rodriguez. “Sei anni fatradì Belen con Alessia. Ora sono entrambi single e c’è il ritorno di fiamma”, si legge in un’anticipazione pubblicata sui social del magazine. Ad oggi, néné Alessia hanno rilasciato dichiarazioni in merito a questa nuova ondata di gossip. Le speculazioni si erano già riaccese poche settimane fa, quando i due si erano ritrovatia Tale e Quale Show, con Alessia Marcuzzigiudice eDeospite.