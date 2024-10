Cosa fare oggi a Bologna: gli appuntamenti di mercoledì 9 ottobre 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bologna, 9 ottobre 2024 – Musica, libri e tanto altro oggi a Bologna. Ecco qui, come ogni giorno, la nostra lista ricca di suggerimenti su come trascorrere la giornata sotto le Due Torri. Alle 18, alla Feltrinelli Roberto Seghetti presenta Le tasse sono utili. Intervengono Pierluigi Bersani e Massimo Giannini. Alle 20.30, in Sala Biagi c’è il Trio Hermes. Sempre alle 20.30, all’Oratorio di San Filippo Neri si esibisce il Quartetto Prometeo. Alle 21, Dargen D’Amico arriva al Dehon. Alle 21.30, la Cantina Bentivoglio apre le porte a Middlehoff e Bovi Quartet. Alle 22, il Bravo Caffè ospita Greg Howe e Mohini Dey Trio. Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: gli appuntamenti di mercoledì 9 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9– Musica, libri e tanto altro. Ecco qui, come ogni giorno, la nostra lista ricca di suggerimenti su come trascorrere la giornata sotto le Due Torri. Alle 18, alla Feltrinelli Roberto Seghetti presenta Le tasse sono utili. Intervengono Pierluigi Bersani e Massimo Giannini. Alle 20.30, in Sala Biagi c’è il Trio Hermes. Sempre alle 20.30, all’Oratorio di San Filippo Neri si esibisce il Quartetto Prometeo. Alle 21, Dargen D’Amico arriva al Dehon. Alle 21.30, la Cantina Bentivoglio apre le porte a Middlehoff e Bovi Quartet. Alle 22, il Bravo Caffè ospita Greg Howe e Mohini Dey Trio.

