Aspettando l' Expo Scuola | in Fiera a Padova il Salone della Formazione Professionale

Venerdì 11 ottobre l'Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova organizzerà in città il Salone della Formazione Professionale. Dedicato all'orientamento per studenti, famiglie e docenti, dalle 15.30 alle 18.30 avrà luogo nell'agorà del Centro Culturale Altinate San Gaetano

