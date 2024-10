Lavori nel centro storico. Cantieri fino a novembre (Di martedì 8 ottobre 2024) Cantieri aperti in via Alessandro Manzoni, nel centro storico di Brusuglio, per riqualificare la pavimentazione sconnessa e dondolante: entro la prima decade di novembre, anche in questa zona di pregio urbanistico del quartiere "manzoniano" ci sarà una nuova superficie stradale a mattonelle come, peraltro, c’è dalla scorsa estate nelle tre strade di Cormano Vecchia. I Lavori di sostituzione delle piastrelle logorate e di posa delle nuove "Pietre d’Oriente" sono iniziati solo da pochi giorni, perché le mattonelle sono giunte a Cormano alla fine di settembre: "Voglio precisare che le pietre d’Oriente arrivano dall’India; a causa delle guerre e della chiusura del Canale di Suez, le navi devono fare il giro dell’Africa per poter arrivare al porto di Genova con tempi assai lunghi - conclude Massimo Ghidoni, assessore cormanese ai Lavori Pubblici -. Ilgiorno.it - Lavori nel centro storico. Cantieri fino a novembre Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024)aperti in via Alessandro Manzoni, neldi Brusuglio, per riqualificare la pavimentazione sconnessa e dondolante: entro la prima decade di, anche in questa zona di pregio urbanistico del quartiere "manzoniano" ci sarà una nuova superficie stradale a mattonelle come, peraltro, c’è dalla scorsa estate nelle tre strade di Cormano Vecchia. Idi sostituzione delle piastrelle logorate e di posa delle nuove "Pietre d’Oriente" sono iniziati solo da pochi giorni, perché le mattonelle sono giunte a Cormano alla fine di settembre: "Voglio precisare che le pietre d’Oriente arrivano dall’India; a causa delle guerre e della chiusura del Canale di Suez, le navi devono fare il giro dell’Africa per poter arrivare al porto di Genova con tempi assai lunghi - conclude Massimo Ghidoni, assessore cormanese aiPubblici -.

