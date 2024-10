Ilgiorno.it - Greta Spreafico scomparsa, l’ex fidanzato indagato per omicidio. Il giallo del testamento

(Di martedì 8 ottobre 2024) Como, 8 ottobre 2024 – Nuova svolta sul caso di, la cantante rock di Erbail 4 giugno 2022 a Porto Tolle, località nel Delta del Po. Andrea Tosi, il giardiniere 58enne di Porto Tolle, l’ultimo che risultava avere vistola sera tra il 3 e il 4 giugno di due anni fa, non è infatti l’uniconell’inchiesta della Procura rodigina sulla sparizione della cantante. Sotto indagine con l’accusa dipreterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere, c’è anchedella donna, Gabriele Lietti. Il corpo della donna e la sua auto, una Kia Picanto, non sono mai stati ritrovati. Occhi puntati su unche la vittima avrebbe fatto nel 2021 in cui devolveva al suo ex diversi terreni e immobili per un valore di circa un milione di euro.