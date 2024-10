Eni: Supply Chain Day, focus su competitività (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il tema della competitività è stato al centro dell’Eni Supply Chain Day 2024, che si è svolto al Complesso del Gazometro di Roma Ostiense. È stato l’evento conclusivo di una serie di incontri con le imprese dei principali siti produttivi, che ha riunito più di 10.000 realtà fra rappresentanti istituzionali, grandi imprese, PMI e startup. “Energies in Transition” il titolo della giornata. f04/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Eni: Supply Chain Day, focus su competitività Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il tema dellaè stato al centro dell’EniDay 2024, che si è svolto al Complesso del Gazometro di Roma Ostiense. È stato l’evento conclusivo di una serie di incontri con le imprese dei principali siti produttivi, che ha riunito più di 10.000 realtà fra rappresentanti istituzionali, grandi imprese, PMI e startup. “Energies in Transition” il titolo della giornata. f04/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

