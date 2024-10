Tunisia, Kais Saied vince le elezioni presidenziali con l’89 per cento dei voti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il capo dello stato uscente Kais Saied, accusato di “deriva autoritaria” dall’opposizione e dalla società civile, ha vinto le elezioni presidenziali del 6 ottobre, caratterizzate da un tasso di partecipazione molto basso. Leggi Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il capo dello stato uscente, accusato di “deriva autoritaria” dall’opposizione e dalla società civile, ha vinto ledel 6 ottobre, caratterizzate da un tasso di partecipazione molto basso. Leggi

