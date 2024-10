Trattativa Stato-poteri forti | il disperato tentativo del ministro Giorgetti

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Una volta, negli anni 90, c’è stata, ma non processualmente dimostrata, la famosa-Mafia, il potere forte di allora. Si cercava di placare la mafia per non fare ammazzare gli uomini didopo gli eccidi di Falcone e Borsellino. Ogginon vuole vedere morire il governo di cui fa parte. Non può, o non vuole tassare, parola anatema del centrodestra, ma gli servono 10 mld per “appattare la settanta” come si dice nel gergo della carte da gioco. Pertanto sta chiedendo con unatra luci ed ombre aiuto ad alcune imprese, in un complicato risiko tributario a causa della universalità e progressività delle norme costituzionali. Il problema è di quelli da giuristi di fama internazionale.