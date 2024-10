Tajani, 'l'amicizia tra Italia e Argentina è incrollabile' (Di lunedì 7 ottobre 2024) "In un'epoca segnata da nuove sfide e profonde tensioni internazionali, l'amicizia tra Italia ed Argentina è un punto fermo della politica estera Italiana: una sintonia tra popoli, ancor prima che tra Governi". Inizia così l'editoriale per il quotidiano argentino 'La Nacion' firmato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, appena arrivato a Buenos Aires per una missione di sistema. "Abbiamo accolto con molto interesse le prime scelte del governo Milei in politica estera e la determinazione con cui la nuova amministrazione sta cercando di portare avanti riforme necessarie e incisive per stimolare la crescita economica e ridare competitività al Paese", afferma il ministro. "I punti di contatto e le aree di collaborazione tra Italia e Argentina sono innumerevoli. Quotidiano.net - Tajani, 'l'amicizia tra Italia e Argentina è incrollabile' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) "In un'epoca segnata da nuove sfide e profonde tensioni internazionali, l'traedè un punto fermo della politica esterana: una sintonia tra popoli, ancor prima che tra Governi". Inizia così l'editoriale per il quotidiano argentino 'La Nacion' firmato dal ministro degli Esteri, Antonio, appena arrivato a Buenos Aires per una missione di sistema. "Abbiamo accolto con molto interesse le prime scelte del governo Milei in politica estera e la determinazione con cui la nuova amministrazione sta cercando di portare avanti riforme necessarie e incisive per stimolare la crescita economica e ridare competitività al Paese", afferma il ministro. "I punti di contatto e le aree di collaborazione trasono innumerevoli.

