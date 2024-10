Piazza Nazionale: sorpreso a cedere droga. Arrestato un 47enne dalla Polizia di Stato (Di lunedì 7 ottobre 2024) ArreStato 47enne a Napoli: sorpreso in Piazza Nazionale a spacciare marijuana Nella decorsa notte, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza Nazionale, hanno notato un soggetto che, in cambio di denaro, ha prelevato qualcosa da una siepe per poi cederla ad una persona che si è allontanata frettolosamente. I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato il predetto trovandolo in possesso di 80 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa; nella siepe, invece, gli operatori hanno rinvenuto 16 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 20 grammi. Puntomagazine.it - Piazza Nazionale: sorpreso a cedere droga. Arrestato un 47enne dalla Polizia di Stato Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)a Napoli:ina spacciare marijuana Nella decorsa notte, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in, hanno notato un soggetto che, in cambio di denaro, ha prelevato qualcosa da una siepe per poi cederla ad una persona che si è allontanata frettolosamente. I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato il predetto trovandolo in possesso di 80 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa; nella siepe, invece, gli operatori hanno rinvenuto 16 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 20 grammi.

