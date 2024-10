La Russa frena sullo Ius Scholae e avvisa Tajani: “Dica la verità” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo Ius Scholae continua a tenere banco nella maggioranza. Arriva la frenata del presidente La Russa, che si rivolge in maniera dura a Tajani Lo Ius Scholae fa discutere la maggioranza. Il ministro Tajani insiste per una nuova norma sulla cittadinanza e Forza Italia ormai da tempo sta lavorando ad una proposta da presentare prima ai propri alleati e poi eventualmente in Parlamento. Un secondo passaggio molto complicato se si pensa comunque al fatto che nessuno degli altri partiti del centrodestra sembra appoggiare questo provvedimento. La Russa avvisa Tajani sullo Ius Scholae (Ansa) – cityrumors.itDal premier Meloni e dalla Lega sono sempre arrivate delle frenate sulla possibilità di iniziare l’iter parlamentare sulla norma sulla cittadinanza. Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo Iuscontinua a tenere banco nella maggioranza. Arriva lata del presidente La, che si rivolge in maniera dura aLo Iusfa discutere la maggioranza. Il ministroinsiste per una nuova norma sulla cittadinanza e Forza Italia ormai da tempo sta lavorando ad una proposta da presentare prima ai propri alleati e poi eventualmente in Parlamento. Un secondo passaggio molto complicato se si pensa comunque al fatto che nessuno degli altri partiti del centrodestra sembra appoggiare questo provvedimento. LaIus(Ansa) – cityrumors.itDal premier Meloni e dalla Lega sono sempre arrivate dellete sulla possibilità di iniziare l’iter parlamentare sulla norma sulla cittadinanza.

Cityrumors.it - La Russa frena sullo Ius Scholae e avvisa Tajani: “Dica la verità”

