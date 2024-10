Job Film Days 2024: Il cinema che emoziona e racconta il lavoro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dal 1° al 6 ottobre 2024, Torino ha ospitato la quinta edizione dei Job Film Days, festival cinematografico internazionale dedicato ai temi del lavoro. Organizzato dall’Associazione Job Film Days ETS in collaborazione con il Museo Nazionale del cinema e numerosi altri partner, l’evento si è svolto principalmente al cinema Massimo, con proiezioni ed eventi anche in altre sedi. Il festival ha presentato oltre 50 Film provenienti da 22 paesi, affrontando tematiche legate al lavoro, alla sanità, alla sicurezza sul lavoro e ai diritti umani.Serata di chiusura domenica 6 ottobre che ha celebrato il successo dell’evento, con un pubblico entusiasta e numerosi ospiti illustri.Annalisa Lantermo, con la sua visione e dedizione, ha permesso al festival di crescere e affermarsi come un appuntamento imperdibile nel panorama culturale torinese. Nuovasocieta.it - Job Film Days 2024: Il cinema che emoziona e racconta il lavoro Leggi tutta la notizia su Nuovasocieta.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dal 1° al 6 ottobre, Torino ha ospitato la quinta edizione dei Job, festivaltografico internazionale dedicato ai temi del. Organizzato dall’Associazione JobETS in collaborazione con il Museo Nazionale dele numerosi altri partner, l’evento si è svolto principalmente alMassimo, con proiezioni ed eventi anche in altre sedi. Il festival ha presentato oltre 50provenienti da 22 paesi, affrontando tematiche legate al, alla sanità, alla sicurezza sule ai diritti umani.Serata di chiusura domenica 6 ottobre che ha celebrato il successo dell’evento, con un pubblico entusiasta e numerosi ospiti illustri.Annalisa Lantermo, con la sua visione e dedizione, ha permesso al festival di crescere e affermarsi come un appuntamento imperdibile nel panorama culturale torinese.

The Next Three Days : dal cast alla storia vera - le curiosità sul film con Russell Crowe - In secondo luogo, Haggis si è concentrato sul rendere particolarmente credibili le azioni del regista, cercando di ispirarsi a cosa avrebbe fatto lui in quella situazione. Tale storia è il frutto di un riadattamento di quella già raccontata nel film francese Pour elle, di Fred Cavayé, facendo ... (Cinefilos.it)

Happy Holidays - la recensione : un film corale tra Palestina ed Israele - È stato presentato nella sezione Orizzonti Happy Holidays, del regista palestinese Scandar Copti, che sembra una lunga riflessione, dunque, sulla libertà, le differenze culturali e di genere che rende il film ambizioso e articolato da snocciolare sotto ogni aspetto, specialmente in un momento dove ... (Movieplayer.it)

Come finisce il film 3 Days to Kill : tutta colpa di un farmaco… - Tuttavia, il suo passato torna a perseguitarlo quando l’agente d’élite della CIA Vivi Delay lo recluta per trovare e uccidere il Lupo in cambio di un farmaco sperimentale che potrebbe prolungargli la vita. Con il tempo, riesce a ristabilire un legame con la figlia e a impressionare la sua ex ... (Cinemaserietv.it)