Grande evento sportivo al Buitoni di Sansepolcro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Mercoledì, 9 ottobre, lo Stadio Buitoni di Sansepolcro sarà il teatro di un'imperdibile sfida calcistica tra due delle squadre più rinomate del territorio. I campioni provinciali UISP, Banco Latino, affronteranno l'Arezzo Est, squadra vincitrice della Coppa di Lega Edo Gori. Un incontro che promette emozioni uniche, mettendo a confronto talento e strategia ai massimi livelli del calcio amatoriale provinciale. Banco Latino, noto per il suo gioco dinamico e coeso, si prepara a difendere il titolo con orgoglio e determinazione. Dall'altra parte, l'Arezzo Est, forte della sua recente vittoria nella Coppa di Lega, è pronta a mettere alla prova la propria forza e abilità. La partita avrà inizio alle ore 21 del 9 ottobre allo stadio Buitoni di Sansepolcro Invitiamo tutti gli appassionati e la comunità locale a partecipare a questo evento speciale.

