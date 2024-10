Crisi climatica negli Usa, la strada verso zero emissioni ancora lunga (Di lunedì 7 ottobre 2024) WASHINGTON (ITALPRESS) – Nel 2022 il presidente degli Stati Uniti Joe Biden presentava quella che ancora oggi è definita la più importante legge sul clima: l’Inflation Reduction Act. Un piano da 374 miliardi di dollari da investire nel progresso delle soluzioni climatiche. A due anni di distanza dall’approvazione del piano gli Stati Uniti sono ancora oggi tra i primi paesi al mondo per quanto riguarda le emissioni globali di CO2. La legge federale, racchiusa in un documento di oltre 700 pagine, contiene anche una serie di misure economiche che hanno contribuito a rafforzare l’economia americana con oltre 100mila posti di lavoro in più, ma dal punto di vista climatico la strada verso zero emissioni è ancora lunga. xp9/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Crisi climatica negli Usa, la strada verso zero emissioni ancora lunga Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) WASHINGTON (ITALPRESS) – Nel 2022 il presidente degli Stati Uniti Joe Biden presentava quella cheoggi è definita la più importante legge sul clima: l’Inflation Reduction Act. Un piano da 374 miliardi di dollari da investire nel progresso delle soluzioni climatiche. A due anni di distanza dall’approvazione del piano gli Stati Uniti sonooggi tra i primi paesi al mondo per quanto riguarda leglobali di CO2. La legge federale, racchiusa in un documento di oltre 700 pagine, contiene anche una serie di misure economiche che hanno contribuito a rafforzare l’economia americana con oltre 100mila posti di lavoro in più, ma dal punto di vista climatico la. xp9/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

