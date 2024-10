Lapresse.it - Caso Omerovic, il poliziotto accusato di tortura: “Ecco le foto che mi scagionano”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 25 luglio 2022 il trentaseienne Hasibprecipita dalla finestra di casa nel quartiere romano di Primavalle durante un controllo di polizia. L’assistente capo della Polizia di Stato Andrea Pellegrini, uno dei tre agenti a processo fra quelli presenti quel giorno, racconta a LaPresse la sua versione dei fatti e mostra alcunegrafie scattate con il telefono che lo scagionerebbero dall’accusa die falso. “La mattina la vice dirigente ci ha mandati a identificare questoperché era stato segnalato sui social per aver fatto dei gesti particolari a una signora. Siamo andati in giro per la zona e ci hanno segnalato la sua abitazione” spiega Pellegrini ripercorrendo l’accaduto. “Siamo arrivati noi e anche l’autoradio con i colori di istituto. Siamo entrati all’interno eera con una persona che non sapevamo chi fosse.