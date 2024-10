Basket, la Reyer Venezia ospita il Bourge-en-Bresse in EuroCup. Trento sfida il Buducnost Podgorica (Di lunedì 7 ottobre 2024) Doppio impegno casalingo per l’Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trentino nella terza giornata dell’EuroCup di Basket 2024 tra domani 8 e mercoledì 9 ottobre, con la seconda competizione più importante per club a livello continentale che continua la sua regular season. Gli oro-granata attendono domani sera alle ore 20:00 al Taliercio di Mestre i francesi del JL Bourge-en-Bresse, con l’Umana chiamata al pronto riscatto dopo il ko rimediato la settimana scorsa in Slovenia contro il Cedevita Lubiana (87-82). Coach Spahijia punterà nuovamente sui suoi uomini migliori ovvero Tyler Ennis (17.5 punti di media in due partite per l’ex Napoli) e Kyle Witjer, autore di 14 punti nell’unico match disputato in stagione al di fuori dei confini nazionali. Pitturato tenuto sotto osservazione da Mfiondu Kabengele (13. Oasport.it - Basket, la Reyer Venezia ospita il Bourge-en-Bresse in EuroCup. Trento sfida il Buducnost Podgorica Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Doppio impegno casalingo per l’Umanae la Dolomiti Energia Trentino nella terza giornata dell’di2024 tra domani 8 e mercoledì 9 ottobre, con la seconda competizione più importante per club a livello continentale che continua la sua regular season. Gli oro-granata attendono domani sera alle ore 20:00 al Taliercio di Mestre i francesi del JL-en-, con l’Umana chiamata al pronto riscatto dopo il ko rimediato la settimana scorsa in Slovenia contro il Cedevita Lubiana (87-82). Coach Spahijia punterà nuovamente sui suoi uomini migliori ovvero Tyler Ennis (17.5 punti di media in due partite per l’ex Napoli) e Kyle Witjer, autore di 14 punti nell’unico match disputato in stagione al di fuori dei confini nazionali. Pitturato tenuto sotto osservazione da Mfiondu Kabengele (13.

