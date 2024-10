WWE: Il filmato inedito del ritorno inaspettato di Jimmy Uso a WWE Bad Blood (Di domenica 6 ottobre 2024) Le Superstar della WWE spesso si prendono una pausa per recuperare, e Jimmy Uso ha fatto lo stesso dopo WrestleMania 40 per guarire da un infortunio. Dopo essere stato assente per molto tempo, Jimmy è finalmente tornato a Bad Blood e ora è emerso un filmato inedito del ritorno inaspettato di Uso. Durante l’evento principale del Premium Live Event Bad Blood, Cody Rhodes e Roman Reigns si sono affrontati contro Solo Sikoa e Jacob Fatu in un attesissimo match di coppia. Il ritorno di Jimmy Uso: Quello che non abbiamo visto a Bad Blood 2024 Verso la fine del match, Roman Reigns e Solo Sikoa continuavano a scambiarsi colpi, e quando Reigns si stava preparando per colpire con una spear, Tama Tonga e Tonga Loa lo hanno distratto, dando a Solo l’opportunità di riprendere il controllo. (Di domenica 6 ottobre 2024) Le Superstar della WWE spesso si prendono una pausa per recuperare, eUso ha fatto lo stesso dopo WrestleMania 40 per guarire da un infortunio. Dopo essere stato assente per molto tempo,è finalmente tornato a Bade ora è emerso undeldi Uso. Durante l’evento principale del Premium Live Event Bad, Cody Rhodes e Roman Reigns si sono affrontati contro Solo Sikoa e Jacob Fatu in un attesissimo match di coppia. IldiUso: Quello che non abbiamo visto a Bad2024 Verso la fine del match, Roman Reigns e Solo Sikoa continuavano a scambiarsi colpi, e quando Reigns si stava preparando per colpire con una spear, Tama Tonga e Tonga Loa lo hanno distratto, dando a Solo l’opportunità di riprendere il controllo. (Zonawrestling)

WWE BAD BLOOD: Torna Jimmy Uso e fa vincere Roman e Cody, poi arriva The Rock - Jimmy Uso is BACK for PAYBACK at #WWEBadBLOOD! pic. IF YA SMELL…The Rock is BACK at #WWEBadBLOOD! pic. Il suo gesto e la sua presenza suggeriscono un possibile coinvolgimento nelle vicende della famiglia Anoa’i, con Solo Sikoa sconfitto ancora una volta, l’idea è che il focus potrebbe ... (Zonawrestling)

WWE: Jimmy Uso pronto a fare il suo ritorno a WWE Bad Blood - Lo show presenterà un attesissimo match di coppia che vedrà Roman Reigns e Cody Rhodes contro Solo Sikoa e Jacob Fatu. Nonostante sia stato dichiarato idoneo dai medici, lo status di Jimmy in WWE è stato incerto ultimamente. “Xero News” ha recentemente appreso che Jimmy Uso dovrebbe fare il suo ... (Zonawrestling)