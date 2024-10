Azzurri senza Fumanti in difesa Pertica può partire dal primo minuto La Sangio cerca il blitz a Grosseto Bonura scommette sull’ex Rotondo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Lavannese è di scena questo pomeriggio acon l’obiettivo di acuire la crisi dei maremmani che in queste prime giornate di campionato hanno raccolto la miseria di quattro punti. Un cammino quello dei ragazzi di Malotti, che oggi sconterà la sua quinta e ultima giornata di squalifica, decisamente al di sotto delle aspettative societarie ed è quindi lecito attendersi tanta rabbia agonistica da parte di Cretella e compagni che troveranno di fronte una squadra ferita dal pareggio dell’ultimo turno contro il Trestina che ha,ombra di dubbio, lasciato più di un malumore per come è maturato. (Sport.quotidiano)