Medioriente | 375mila fuggiti da Libano a Siria dal 23 settembre

(Di sabato 5 ottobre 2024) Beirut (), 5 ott. (LaPresse/AP) – Sono circale persone che in meno di 2 settimane hanno attraversato il confine dalalla, in fuga dai bombardamenti di Israele. Lo riferisce l’unità libanese di gestione delle crisi, facente capo al governo, citando i dati della sicurezza libanese. Precisamente si tratta di 374.621 persone, fra cittadini libanesi eni che vivono in, che hanno attraversato il confine dalalladal 23, quando Israele ha intensificato la sua campagna di attacchi aerei sulstesso. Migliaia di persone hanno continuato ad attraversare a piedi il principale valico di frontiera di Masnaa anche dopo che gli attacchi aerei israeliani hanno bloccato giovedì la strada che conduceva al valico.