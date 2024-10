La più grande evacuazione che abbiamo mai fatto | 126 elefanti sono stati salvati in Thailandia durante le gravi inondazioni causate dal tifone Yagi – LE FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Panico e paura a Chiang Mai, città settentrionale dellamolto frequentata dai turisti. La zona è stata inondata da un’alluvione, con il fiume principale che è straripato in seguito alle forti piogge stagionali, il tutto causato dal. Le autorità hanno ordinato alcune evacuazioni e hannosapere cheal lavoro per pompare via l’acqua dalle zone residenziali e rimuovere le ostruzioni dai corsi d’acqua per aiutare l’acqua a ritirarsi più velocemente. I media thailandesi riportano che gli sforzi per evacuaree altri animali da diversi santuari e parchi alla periferia della città stanno continuando oggi. Circa 125e altri animaliportati in salvo dal Parco naturale degli, da dove alcunifuggiti da soli per cercare un terreno più alto. Circa 10 rifugi per animali nella zonaallagati.