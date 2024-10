Hold Your Breath | i registi raccontano le origini dell’Uomo Grigio nell’horror con Sarah Paulson

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 5 ottobre 2024): ilecondiWill Joines e Karrie Crouse affrontano lenel loro nuovo film thriller. In uscita su Hulu il 3 ottobre,(la nostra recensione) ha come protagonistanel ruolo di Margaret, una madre nell’Oklahoma degli anni ’30 che cerca di proteggere i suoi figli da una forza sinistra che crede si nasconda nelle devastanti tempeste di polvere. Questa forza sinistra è, ovviamente, l’Uomo, un essere mitico che entra nel corpo di una persona attraverso la polvere e le fa fare “cose terribili”. In una recente intervista, Joines e Crouse hanno rivelato ulteriori dettagli sull’Uomoine da dove è nata l’idea di incorporare questo mostro.