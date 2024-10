Ho undici figli di età tra 22 anni e appena 20 mesi e uno in arrivo Ogni mese al supermercato spendo 1 500 euro | la super mamma Lisa Tanner si lamenta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024)di età compresa tra 22e 20e addirittura c’è un altro bebè in. È la storia della, sposata con Bryan, il suo vecchio amore del liceo. La vita diè totalmente dedicata alla famiglia con cinque carichi di bucato al giorno, le bollette da pagare e le cifre della spesa alimentare sono da capogiro. La donna ha 40e vive nel Missouri, e gestisce in casa otto dei suoi 11. Sveglia alle 6.30, colazione da preparare, cucina da pulire, riordinare la casa, seguire gli studi e i compiti dei suoifino ad arrivare alla sera per dedicarsi alla scrittura, come freelance. Il carrello della spesa naturalmente ha una voce molto importante nelle economie: alsino 1.500“Ho sempre amato il caos e ho sempre desiderato una famiglia numerosa – ha spiegato laal Daily Mail – Non c’è mai un momento di noia.