Caso ultras ecco il sistema Bosetti | così le curve gestivano gli ingressi a San Siro

(Di sabato 5 ottobre 2024)il “”: con questo metodo ledi Milan e Inter controllavano egli ingressi a SanIl controllo degli ingressi a Sanera nelle mani delledi Inter e Milan, con tanto di esponenti in possesso di abbonamenti e biglietti da rivendere a prezzi maggiorati. E’ questo ciò che emerge dalle carte dell’inchiesta “Doppia Curva”, per la quale diversi capidelle squadre meneghine sono finiti in carcere con diversi capi d’accusa. Per quanto riguarda la tifoseria organizzata nerazzurra, era Renatoil responsabile di questo business. Era lui il “re degli ingressi”, che gestiva tutto il traffico di biglietti per l’accesso al Meazza durante le gare dell’Inter.