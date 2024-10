Lea Pericoli Malagò | Era ambasciatrice dello sport italiano

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Una giornata triste. Lea è stata la prima, quella che ha aperto il segno delle grandi campionesse del tennis. Ci ha dato anche l’eleganza e la signorilità che tutti le riconoscono. Devo dire che la federazione da sempre le attribuiva questo grande riscontro didi quel mondo ma io mi sento di dire in assoluto. Un abbraccio forte e non possiamo che dire grazie a lei”, così il presidente del Coni Giovannisulla scomparsa della campionessa di tennis Leaa margine della camera ardente per il presidente di Federgolf Franco Chimenti.