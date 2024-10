Intervista alla Band Trame | Together We Rise e il Viaggio Musicale della Rinascita

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La, formata da Andrea D’Amico e Gianluca Catalani, sta conquistando la scenacon il loro nuovo singolo “We”. Scopri la loro storia, il processo creativo e i progetti futuri in questa esclusiva. Chi sono i? Laè nata nel 2021 a Latina, Italia, grazie all’incontro tra il pianista e sintetizzatore Andrea D’Amico e il batterista Gianluca Catalani. I due musicisti, concittadini da anni, hanno collaborato per la prima volta nel progetto solista di Andrea sotto il nome di “Mozo”. La loro alchimiaha portato a una sinergia che ha dato vita a un sound unico nel panoramaitaliano. Il Nuovo Singolo: “We” Il singolo “We” è stato rilasciato il 3 settembre come parte dell’omonimo album. Il brano strumentale rappresenta un vero e proprio innoresilienza.