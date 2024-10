Il giovane pizzaiolo che per l’antiterrorismo voleva colpire Bergamo | Dipendente modello Al telefono diceva | Vita noiosa e se uso i coltelli?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 4 ottobre 2024). A sentire il suo datore di lavoro, vien quasi da pensare che gli investigatori abbiano sbagliato persona. Ma quando venerdì mattina (4 ottobre) gli uomini della Digos si sono presentati in pizzeria, a controllare l’armadietto di uno dei suoi dipendenti, i dubbi sono definitivamente svaniti: cercavano proprio lui, E.S., 22enne di origine egiziana, arrestato nell’ambito di un’operazione antiterrorismo per attività di proselitismo sul web. Non solo: “le indagini hanno subito un’accelerazione perché temevano che compisse un gesto terroristico nei prossimi giorni”, ha detto il procuratore di Brescia Francesco Prete, che ha coordinato le indagini della Polizia di Stato. E.S. lavorava in una pizzeria d’asporto vicino alla chiesa che secondo gli investigatori aveva messo nel mirino, in via Garibaldi a