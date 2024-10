Forlì al top sogna il primo posto solitario Sfida al Tau E il Ravenna è già a -4

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Una trasferta che vale doppio. Domenica i biancorossi affrontano il viaggio in Toscana nel big match del girone D con la graduatoria che recita: Tau Altopascio 12,10. Un match d’altissima classifica che, nell’eventualità della quarta vittoria consecutiva della squadra biancorossa, proietterebbe ilin testa in splendida solitudine. È evidente che con le sole quattro giornate disputate finora i giudizi possano essere sovvertiti nel giro di qualche turno ma, se il buon giorno si vede dal mattino, per i tifosi delsi possono fin d’ora dischiudere orizzonti di speranza. La squadra di mister Alessandro Miramari sta già dimostrando di essere a buon punto. E i numeri lo confermano. Dopo il mezzo passo falso all’esordio nella gara casalinga con la Sammaurese, capace di strappare uno 0-0 allo stadio Morgagni, i galletti hanno ingranato le marce alte.