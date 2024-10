Come prevenire l' influenza L' importanza del vaccino somministrato dal personale specializzato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È partita la campagna vaccinale contro l'. Alla luce dell'introduzione del nuovo siero per la prevenzione, indetta dal Ministero della Salute e dalle Regioni, è bene comprendere perché a somministrarlo debba essere il. Il prof. Aldo Morrone, consulente Artemisia Lab di altissimo livello, direttore scientifico dell'Istituto Internazionale Scienze Mediche, Antropologiche e Sociali, già direttore scientifico Istituto San Gallicano (IRCCS) Roma e direttore Generale Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, ha esposto l'dele le sue implicazioni, così da comprendere quale sia la ragione per cui non è data alle strutture accreditate convenzionate la possibilità di effettuare vaccini, nonostante le stesse offrano sul territorio servizi di qualità con un reale supporto tecnico alla popolazione.