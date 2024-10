Matt Smith gira l' anti-The Crown | cresta da mohicano e chiodo borchiato sul set del film di Darren Aronofsky

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Irriconoscibilecol look punk nelle prime foto dal set del nuovodi, con lui il collega Austin Butler. Sono in corso a New York le riprese di Caught Stealing, nuovodi. Le foto dal setcipano un cambiamento radicale nel look di, protagonista insieme a Austin Butler. Dopo le esperienze in costume sul set di Thee House of the Dragon, l'attore inglese sfoggia unagialla e un look punk anni '80 con tanto diindosso. Meno appariscente, Austin Butler indossa una camicia blu e dei jeans, mentre sfoggia sangue finto sotto il collo. Fanno parte del cast anche Liev Schreiber, Zoë Kravitz, Regina King e Bad Bunny.