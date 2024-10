Maltempo in Emilia-Romagna allerta rossa nel Bolognese e nelle zone costiere

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 3 ottobre 2024)ultime ore è cresciuta la preoccupazione per la situazione delin. L’è da correlare soprattutto alla vulnerabilità del territorio, già colpito dall'alluvione del 19 settembre. Arpae e Protezione Civile hanno diramato il codice rosso per criticità idraulica tra pianura, costa, pianura e bassa collina romagnola, dalle ore 12 di oggi fino a mezzanotte del 4 ottobre. Le piogge sono in intensificazione sulle aree appenniniche centro-orientali e sulla pianura romagnola. Possono crearsi frane e innalzamenti dei fiumi del settore centro-orientale che potranno superare le soglie 2 (criticità moderata). Il transito delle piene può avvenireprime ore della notte. Il dipartimento della Protezione civile d'intesa ha poi emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse.