Leggere bene le parole di Khamenei leader dei pacifisti mondiali

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Al direttore - Da qui al 7 ottobre, un pezzetto di “Statuto di Hamas” al giorno: “I poteri imperialisti sia nell’ovest capitalista sia nell’est comunista sostengono il nemico con tutta la loro forza, in termini materiali e umani, alternandosi in questo ruolo. Quando l’islam si risveglia, le forze della miscredenza si uniscono per combatterlo, perché la nazione dei miscredenti è una”.Andrea Minuz “Se le nazioni islamiche usano il loro potere interiore, il regime sionista verrà rimosso dal posto che si trova nel cuore della comunità islamica” (Ali, 21 settembre 2024,dei). Al direttore - Terroristi sparano e uccidono civili a Jaffa gridando “Allahu akhbar”. Non di certo “Palestina libera”.