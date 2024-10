Caso ultras dalle birre al monopolio dei parcheggi e non solo | ecco i guadagni delle curve

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 3 ottobre 2024), gran parte deiprovenivano dal controllo della venditae daldeiNonil riciclaggio dei biglietti per le partite del Milan, anche vendita di birra e ildeiintorno all’area San Siro. Sono queste le maggiori fonti di guadagnomilanesi. La sponda rossonera mirava più alla vendita di bevande all’interno e all’esterno dello stadio, mentre il tifo organizzato dell’Inter era più concentrato sulla gestione dei. Dagli atti dei Pm, emerge che tra i capi, anche in carcere, c’era un giro d’affari per il controllo e il finanziamento della Curva Nord che derivava daldeiattorno al Meazza. In Curva Sud, invece, i leader rossoneri pretendevano 700a 2 euro, per poi distribuirle al secondo anello blu a 5 euro l’una.