Cari enologi basta con gli attacchi al vino naturale Provate a farlo voi Il vignaiolo Piero Riccardi lancia la sfida al mondo convenzionale

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sonoe faccio vini naturali. Ultimamente ho notato un’accelerazione di dichiarazioni contro i vini naturali, penso a quella del professor Moio, alla Master of Wine Sarah Heller intervistata dal Gambero Rosso, all’articolo sul quotidiano Il Foglio di Camillo Langone, senza contare gli strali continui del presidente degliitaliani Riccardo Cotarella.anatemi contro ilFrancamente non se ne può più di quanti –, sommelier, esperti di, blogger –no anatemi contro i cosiddetti vini naturali portando come argomentazione principale che la Natura fa l’aceto e non il