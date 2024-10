Alife | sequestrata discarica abusiva di rifiuti tossici ed industriali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadiaccumulati in un’area di tremila metri quadrati adiacente ad un capannone è statadalla Guardia di Finanza ad, comune dell’Alto-Casertano. In azione i finanzieri della Tenenza di Piedimonte Matese, che hanno sequestrato sia l’area trasformata inche il capannone industriale di 600 metri quadrati. Parte deiabbandonati per terra erano già nascosti dalla vegetazione; in particolare sono stati rinvenuti 200 metri cubi dipericolosi, consistenti in lastre di eternit, vernici, ricambi per auto, grandi elettrodomestici, pneumatici e guaine in catrame. Gli immediati accertamenti hanno permesso di individuare la società proprietaria del sito, con il rappresentante legale denunciato per il reato di gestione dinon autorizzata.