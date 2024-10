Unione bancaria vs Costituzione | e se Unicredit diventasse troppo grande per essere salvata?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il tentativo dell’italianadi acquisire il controllo della banca tedesca Commerzbank potrebbe avere un esito paradossale: la nuova banca che si creerebbe dalla fusione tra i due istituti potrebbe avere sede centrale a Francoforte, potrebbe diventare tedesca e avere però una proprietà prevalentemente americana. In tutto questo possibile business c’è ancora da dimostrare che i risparmiatori italiani sarebbero davvero protetti, come richiede laItaliana all’articolo 47, primo comma “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”.