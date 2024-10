Trenta squadre si sfidano nell' aperitivo del Campionato Spezzino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La Spezia, 2 ottobre 2024 – È iniziato il predi calcio a 7 amatoriale organizzato daaffiliato Aics: 30 leiscritte divise in otto gironi. Trascinati dalla tripletta di Rolla, Grandi Macchine ha la meglio su FC Prati 2024, società fondata quest'estate e alla prima partecipazione. Nel girone B, Carbonitalia vince con due reti di scarto su Perffo'.a Lakomitiv Loska, vincitrice deldi serie B, in evidenza Mattia Valletta: l'ex Arcola Garibaldina, autore di una doppietta, porta i tre punti alla squadra del tecnico Verdini. Gara combattuta ed estremamente equilibrata tra Fc Pieve e Sorbolo che si dividono la posta in palio. Nel girone E, i sarzanesi di Real Prulla hanno la meglio sui ragazzi di Portovenere per quattro reti a due.