(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lo spostamento deltra, provocato dallo scioglimento dei ghiacciai, porta con sé delle conseguenze poco piacevoli. Come quella che riguarda ilGuide del Cervino,no, con menù inno, che ora però sta per diventare svizzero. Cosa c'entra lo scioglimento del ghiacciaio? La regola vuole che la frontiera tra due Stati corra lungo il crinale della montagna. E la fusione del Teodulo sul Cervino ha portato a un cambiamento sia della forma delle vette che della linea dello spartiacque. Il crinale, in particolare, si è spostato verso l'di 100-150 metri. La decisione di spostare unilateralmente la frontiera sarebbe stata presa dallasulla base di un accordo fra Roma e Berna del 2008. Un accordo rivisto l'anno scorso, che prevede la possibilità di procedere con modifiche minori in via unilaterale.