Enrico Galiano insegnante e scrittore dedica il suo ultimo libro per ragazzi L' incredibile avventura di un super-errore Salani a tutti quelli che di sbagli ne fanno minimo dieci al giorno E con una storia divertente piena di affetto e fantasia cerca di far capire loro che non devono aver paura di sbagliare

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ricky ha sempre avuto il t, fin da piccolo, di dire o fare qualcosa diato. Più che t, certezza. In lui c’è sempre, pensa, qualcosa che non funziona. Forse è per questo che, quando si ritrova nello zaino una tutina color carne, che gli pizzica dappertutto, crede che qualcosa non vada per il verso giusto. Avrebbe dovuto essere un costume daeroe, invece assomiglia alle calze di nonna Gigia. Inizia così L’di un), l’perdiin una scuola secondaria di primo grado e. Unmolto, appassionante: tra alieni, un camaleonte daltonico, un ex poliziotto strambo, unana genio dell’informatica e un’ippopotama di pelouche, difficile non leggere le peripezie di Ricky tutto d’un fiato.