Bagno marocchino | come ricreare a casa il rituale di skin detox

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Con l’arrivo della stagione fredda, un belcaldo è ciò che serve per riscaldarsi, rilassarsi e detossinare la pelle. Di rituali da seguire nella vasca ce ne sono tanti, tutti personalizzabili. C’è chi accende una candela e chi profuma l’acqua con dei sali. E chi ancora segue tutti gli step del tipicoispirato alla tradizione dell’hammam. Quest’ultimo è sempre più di tendenza perché ideale per liberarsi delle tossine. Ma ci sono alcune regole da seguire: passaggi imprescindibili e accortezze. La temperatura dell’acqua, per esempio, deve aggirarsi attorno ai 37 gradi e l’ammollo non deve mai durare più di 20 minuti, altrimenti i vasi sanguigni si dilatano troppo e si abbassa la pressione arteriosa. Per il resto, gli step fondamentali sono quattro.