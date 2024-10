Serie A gli squalificati della 6ª giornata | assenza per Milan Bologna e Verona

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Non solo laB, il giudice sportivo ha pubblicato anche l’elenco dei calciatorinel campionato diA. Il dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corsoriunione dell’1 ottobre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, lanciato in direzionepanchina avversaria una bottiglietta di plastica ed un bicchiere semipieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corsogara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc.