Purtroppo non ci sono più speranze per il figlio di Paola Caruso | il drammatico racconto dopo il viaggio in USA

(Di martedì 1 ottobre 2024)è tornata a parlare di suoe delle sue condizioni di salute: come sta oggi Michele?per lui non cipiùDa diversi mesi a questa parte, l’ex Bonas di Avanti un Altro ha rivelato cosa è successo in Egitto durante una vacanza con suo: al bambino è stata riscontrata un’anomalia a causa di una cura sbagliata fatta proprio mentre insieme a sua madre si trovava sul Mar Rosso, ma cosa è successo? A Michelino,di, è stato iniettato un farmaco tossico che ha causato una paralisi del nervo sciatico. Oggi il bimbo ha 5 anni e probabilmente dovrà convivere con questa malattia per tutta la vita.