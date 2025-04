Sport.quotidiano.net - Sara Curtis stellare: record italiano anche nei 50 stile. Quinta prestazione mondiale dell’anno

Riccione, 16 aprile 2025 -in forma: secondodi fila per la giovane nuotatrice agli Assoluti Primaverili di Riccione. Dopo aver polverizzato ieri il primato nei 100libero di Federica Pellegrini (53"01), la nuotatrice classe 2006 del Centro Sportivo Esercito concede il bis oggi nei 50, chiudendo le batterie in 24"52 e migliorando così di 4 centesimi il suo precedente limite nazionale.La velocista piemontese lo scorso aprile cancellò il 24"72 siglato da Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), seconda in 25"12, per il quarto posto a Roma 2022. Sensazionale il tempo della 18enne di Savigliano - tesserata per Esercito e CS Roero, allenata da Thomas Maggiora e argento europeo juniores a Belgrado 2023 - nuota con un tempo che vale ladell'anno e mette nel mirino il terzo trionfo dopo aver dominatoi 50 dorso nella giornata d'apertura.