Feedpress.me - L'affondo del M5S contro la "Stretto di Messina": stipendi milionari. La società smentisce

Leggi su Feedpress.me

«Il Ponte dei desideri targato Salvini continua a essere una macchina mangiasoldi e non accenna a fermarsi»: è quanto afferma in una nota la senatrice M5s in commissione Bilancio Ketty Damante. «Il ministro dei Trasporti, anziché occuparsi del disastro in cui ha fatto piombare le ferrovie italiane - aggiunge - incrementa il personale, aumenta gliai dipendenti dellaPonte di.