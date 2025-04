Arriva la ‘cometa del primo maggio’ ecco picco di luminosità di Swan

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Si chiama C/2025 F2 () ma si è guadagnata il più popolare nome di 'cometa delmaggio', perché la nuova cometa che si appresta a solcare i cieli terrestri, se tutto andrà come previsto, dovrebbere alla magnitudine +5, ossia diventare visibile a occhio nudo proprio per quella data. Come nota l'Inaf, l'Istituto .